Verdenscupen i e-sport: Xiao Hai kalt Street Fighter 6 seierherre

HQ

Den siste helgen var vertskapet for de tre siste turneringene på Esports World Cup i 2025. En av disse begivenhetene var Street Fighter 6 -serien, som satte 48 av de beste spillerne rundt om i verden mot hverandre i et forsøk på å sikre en del av en premiepott på 1 million dollar.

Etter en utmattende turnering gikk den kinesiske stjernen Zeng "Xiao Hai" Zhuojun seirende ut av turneringen etter å ha slått Derek "Blaz" Blaz i den store finalen etter en anspent runde som endte 5-4 i Xiao Hais favør.

Til syvende og sist viste Xiao Hais mestring av Mai seg å være billetten til seier, alt etter at Blaz ødela hans innsats som M. Bison med en dominerende forestilling som Ryu som så Blaz lansere til en 3-0 ledelse. Imidlertid var Xiao Hais Mai for mye for Blaz å håndtere, selv etter et bytte til Ken, med den kinesiske stjernen som nesten aldri slapp et kart før han vant sin femte og siste runde.

Dette resultatet har sett Xiao Hai på vei hjem med $ 250,000 XNUMX i premiepenger i tillegg til å tjene en direkte invitasjon til Capcom Cup 12 også, som vil finne sted i mars 2026.