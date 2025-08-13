Gamereactor

  •   Norsk


Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Street Fighter 6

Verdenscupen i esport: Alle Street Fighter 6 Last Chance Qualifier-detaljer og bekreftede spillere i hovedarrangementet

LCQ skjer denne uken i forkant av hovedarrangementet neste uke.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Mens Tekken 8 er kampspillet å se på Esports World Cup denne uken, skjer det også Street Fighter 6 action, om enn ikke live og ikke på hovedscenen. Dette er fordi denne uken vil se Last Chance Qualifier skje, hvor 252 spillere vil kjempe mot det og håpe å sikre seg en av 10 gjenværende plasser på hovedarrangementet. Med dette i bakhodet, her er hva du trenger å vite om LCQ.

LCQ vil løpe fra 14. august til 16. august, og det vil redusere de 252 konkurrentene til en seierherre er bestemt. Å vinne er ikke nødvendig for å slå en hovedbegivenhetsbillett, ettersom de 10 beste spillerne alle vil kvalifisere seg til turneringen. Det er premiepenger som tilbys likevel, med $ 50,000 XNUMX som fordeles blant de beste LCQ-spillerne.

Når det gjelder hovedarrangementet, vil dette løpe mellom 20. og 23. august og vil inneholde live action i Riyadh. Totalt vil 48 spillere være til stede for dette og kjempe for en del av $ 1 million og en direkte invitasjon til Capcom Cup 12, noe som betyr at på toppen av de 10 ekstra LCQ-spillerne som ennå ikke er navngitt, kan vi forvente at følgende vil være til stede.


  • Xiaohai

  • Gachikun

  • Kawano

  • Pugera

  • YHC-Mochi

  • Punk

  • Psycho

  • Shine

  • Phenom

  • Veggey

  • Big Bird

  • AngryBird

  • Kakeru

  • Blaz

  • Leshar

  • JuicyJoe

  • NoahTheProdigy

  • Tokido

  • Shuto

  • NL

  • Fuudo

  • EndingWalker

  • MenaRD

  • Ryukichi

  • Higuchi

  • Moke

  • Bonchan

  • Itabashi Zangief

  • Dual Kevin

  • Narikun

  • Zhen

  • Craime

  • Nevø

  • Momochi

  • Kusanagi

  • Latif

  • Micky

  • Torimeshi

Forvent at puljer og seeding informasjon vil bli avslørt enten senere denne uken eller tidlig neste uke.

Street Fighter 6

Relaterte tekster

1
Street Fighter 6Score

Street Fighter 6
ANMELDELSE. Skrevet av Michael Breien

Velkommen, nye spillere! Alle er invitert til lanseringen av slåssespillsjangerens nye standard.



Loading next content