Verdenscupen i esport: Alle Street Fighter 6 Last Chance Qualifier-detaljer og bekreftede spillere i hovedarrangementet

Mens Tekken 8 er kampspillet å se på Esports World Cup denne uken, skjer det også Street Fighter 6 action, om enn ikke live og ikke på hovedscenen. Dette er fordi denne uken vil se Last Chance Qualifier skje, hvor 252 spillere vil kjempe mot det og håpe å sikre seg en av 10 gjenværende plasser på hovedarrangementet. Med dette i bakhodet, her er hva du trenger å vite om LCQ.

LCQ vil løpe fra 14. august til 16. august, og det vil redusere de 252 konkurrentene til en seierherre er bestemt. Å vinne er ikke nødvendig for å slå en hovedbegivenhetsbillett, ettersom de 10 beste spillerne alle vil kvalifisere seg til turneringen. Det er premiepenger som tilbys likevel, med $ 50,000 XNUMX som fordeles blant de beste LCQ-spillerne.

Når det gjelder hovedarrangementet, vil dette løpe mellom 20. og 23. august og vil inneholde live action i Riyadh. Totalt vil 48 spillere være til stede for dette og kjempe for en del av $ 1 million og en direkte invitasjon til Capcom Cup 12, noe som betyr at på toppen av de 10 ekstra LCQ-spillerne som ennå ikke er navngitt, kan vi forvente at følgende vil være til stede.



Xiaohai



Gachikun



Kawano



Pugera



YHC-Mochi



Punk



Psycho



Shine



Phenom



Veggey



Big Bird



AngryBird



Kakeru



Blaz



Leshar



JuicyJoe



NoahTheProdigy



Tokido



Shuto



NL



Fuudo



EndingWalker



MenaRD



Ryukichi



Higuchi



Moke



Bonchan



Itabashi Zangief



Dual Kevin



Narikun



Zhen



Craime



Nevø



Momochi



Kusanagi



Latif



Micky



Torimeshi



Forvent at puljer og seeding informasjon vil bli avslørt enten senere denne uken eller tidlig neste uke.