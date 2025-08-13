Verdenscupen i esport: Alle Street Fighter 6 Last Chance Qualifier-detaljer og bekreftede spillere i hovedarrangementet
LCQ skjer denne uken i forkant av hovedarrangementet neste uke.
Mens Tekken 8 er kampspillet å se på Esports World Cup denne uken, skjer det også Street Fighter 6 action, om enn ikke live og ikke på hovedscenen. Dette er fordi denne uken vil se Last Chance Qualifier skje, hvor 252 spillere vil kjempe mot det og håpe å sikre seg en av 10 gjenværende plasser på hovedarrangementet. Med dette i bakhodet, her er hva du trenger å vite om LCQ.
LCQ vil løpe fra 14. august til 16. august, og det vil redusere de 252 konkurrentene til en seierherre er bestemt. Å vinne er ikke nødvendig for å slå en hovedbegivenhetsbillett, ettersom de 10 beste spillerne alle vil kvalifisere seg til turneringen. Det er premiepenger som tilbys likevel, med $ 50,000 XNUMX som fordeles blant de beste LCQ-spillerne.
Når det gjelder hovedarrangementet, vil dette løpe mellom 20. og 23. august og vil inneholde live action i Riyadh. Totalt vil 48 spillere være til stede for dette og kjempe for en del av $ 1 million og en direkte invitasjon til Capcom Cup 12, noe som betyr at på toppen av de 10 ekstra LCQ-spillerne som ennå ikke er navngitt, kan vi forvente at følgende vil være til stede.
- Xiaohai
- Gachikun
- Kawano
- Pugera
- YHC-Mochi
- Punk
- Psycho
- Shine
- Phenom
- Veggey
- Big Bird
- AngryBird
- Kakeru
- Blaz
- Leshar
- JuicyJoe
- NoahTheProdigy
- Tokido
- Shuto
- NL
- Fuudo
- EndingWalker
- MenaRD
- Ryukichi
- Higuchi
- Moke
- Bonchan
- Itabashi Zangief
- Dual Kevin
- Narikun
- Zhen
- Craime
- Nevø
- Momochi
- Kusanagi
- Latif
- Micky
- Torimeshi
Forvent at puljer og seeding informasjon vil bli avslørt enten senere denne uken eller tidlig neste uke.