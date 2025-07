Verdenscupen i esport: Gruppene er klare for Call of Duty: Black Ops 6 -arrangementet

HQ

Som du forventer, vil den kommende uken være en travel uke for Esports World Cup, da det er ikke mindre enn tre finaler planlagt. Dette inkluderer StarCraft II -arrangementet som avsluttes på fredag, Honor of Kings -turneringen på lørdag og Call of Duty: Black Ops 6 -arrangementet på søndag. Mens de to førstnevnte har startet til en viss grad, vil CoD-turneringen ikke starte før i morgen, men vi kan forberede oss på det som kommer ved å sjekke hvordan gruppene har blitt arrangert.

Gruppespillet vil løpe i to dager og vil se 16-lagsfeltet trimmet ned til åtte tropper. Når det gjelder hvordan sluttspillslagene vil bli bestemt, vil hver gruppe se to lag som går videre etter å ha jobbet seg gjennom en dobbel eliminasjonsbrakett der det vil være en øvre og nedre bracketvinner.

Sjekk ut hvordan gruppene er delt og de første kampene er ordnet nedenfor.

Gruppe A:



OpTic Gaming vs. FiveFears



G2 Esports mot Cloud9



Gruppe B:



Vancouver Surge mot Team Orchid



100 Thieves mot Gentle Mates



Gruppe C:



Boston Breach mot Team WaR



Movistar KOI mot Team Falcons



Gruppe D:



Team Heretics vs. Project 7



FaZe Clan mot OMiT



Hvis du lurer på hvorfor mange av Call of Duty League -lagene blir sett på som sine respektive organisasjoner og ikke sine franchisenavn (dvs. FaZe Clan i stedet for Atlanta Faze, 100 Thieves i stedet for LA Thieves, Team Falcons i stedet for Vegas Falcons, og så videre), er det sannsynligvis for å sikre at innkjøpte Club Points blir distribuert til deres organisasjon og ikke CDL-franchisen, alt for å få bedre rangering i den festivalomfattende Club Championship.