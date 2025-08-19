Verdenscupen i esport: Slik har Counter-Strike 2 braketten blitt seedet

HQ

Vanligvis tilbyr Counter-Strike 2 turneringer måter å overleve et enkelt tap ved å ha enten gruppeformater eller dobbelt eliminasjonsformater. Dette vil slett ikke være tilfelle på Esports World Cup denne helgen, den siste helgen, da de forskjellige CS2 -lagene som er til stede vil ha en sjanse og bare en sjanse til å fortsette å gå videre gjennom turneringsbraketten.

Jepp, dette arrangementet vil ikke ha noe fancy format. Det vil inneholde fire handlingsrunder der hver runde halvparten av lagene blir eliminert. Den første blir 16-delsfinalen der åtte lag går videre og åtte lag drar hjem, og etter dette vil de fremrykkende lagene fortsette å bli halvert til en stor finaleduo er bekreftet for 24. august.

Med dette som tilfelle, kan du se braketten og hvordan hvert lag har blitt seedet nedenfor. Gruppespillet er også lagt opp slik at vinneren av den første og andre kampen møter hverandre i kvartfinalen, og så videre, noe som betyr at den store finalen bare vil inneholde ett av de åtte beste lagene og ett av de åtte nederste lagene.



Team Vitality vs. Team Liquid



TYLOO vs. Astralis



Natus Vincere vs. 3DMax



GamerLegion vs. The MongolZ



Mouz vs. Virtus.pro



G2 Esports vs. Team Falcons



FaZe Clan vs. Aurora Gaming



Heroisk vs. Team Spirit



Når det gjelder hvem som utgjør de forskjellige lagene og vaktlistene, sjekk ut all den informasjonen nedenfor.

Hvem tror du kommer til å vinne?