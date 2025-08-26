Verdenscupen i esport: Team Falcons beholder tittelen i klubbmesterskapet

HQ

Alt i betraktning, til tross for en god innsats fra Team Liquid og Team Vitality, har Riyadh-baserte Esports World Cup's Club Championship vært ganske ensidig affære nok en gang. Etter uker med intens action på tvers av over 20 forskjellige titler, har den enorme årlige festivalen kommet til en slutt, og med det har en Club Champion blitt kronet nok en gang.

Eller rettere sagt gjenkronet ... Etter at Team Falcons, en saudiarabisk organisasjon, vant Club Championship i 2024, har den samme organisasjonen beholdt tittelen og trofeet også i 2025.

Totalt klarte Team Falcons å sikre seg hele 5 200 poeng, noe som var et godt stykke foran Team Liquid på andreplass med 4 200 poeng og enda lenger foran Team Vitality på tredjeplass med 4 050 poeng. Deretter fulgte Twisted Minds på fjerdeplass med 3 200 poeng, delt med Virtus.pro på samme poengsum.

Spørsmålet nå er om Team Falcons kan sikre seg en back-to-back-to-back Club Championship etter 2026 Esports World Cup.