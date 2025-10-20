Verdensmesterskap 2025: Fnatic og PSG Talon allerede slått ut etter elendig sveitsisk etappe

HQ

Den sveitsiske scenen for 2025 League of Legends World Championship er langt fra over. Så langt har hvert lag bare spilt tre av sine totalt fem kamper i denne fasen av handlingen, og til tross for at dette er tilfelle, har det gått nok tid til at ytterligere to organisasjoner blir eliminert.

Allerede har LECs Fnatic og APACs PSG Talon blitt slått ut av turneringen. Begge lagene startet og la ut uten seier med tre nederlag på rad, noe som betyr at deres Worlds -løp nå er over.

På en mer positiv note er to lag ubeseiret allerede, og det er nok til at de fortjener direkte kvalifisering til knockout-fasen. Disse to lagene er Anyone's Legend fra Kina og KT Rolster fra Korea.

De resterende 12 lagene har to kamper igjen å spille for å sikre seg en av de seks siste plassene i utslagsrunden.