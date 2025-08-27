Verdensmesterskap i e-sport: AG.AL International kronet Crossfire mestere

HQ

Denne siste helgen var den siste helgen med action på Esports World Cup i Saudi-Arabia. Den inneholdt en skifer med avgjørende turneringer, en trio av finalearrangementer som fungerte som en måte å avslutte årets festligheter på. For dette formål var en av turneringene det store Crossfire -arrangementet som så en haug med de beste lagene fra hele verden til stede som kjempet om en del av en premiepott på 2 millioner dollar.

Siden arrangementet har kommet til en slutt, vet vi hvem som har blitt kronet til seierherre, og det er ingen ringere enn AG.AL International. Det kinesiske laget kom på topp etter å ha beseiret BaiSha Gaming i den store finalen, og sikret pokalen og seieren for seg selv, pluss en hendig $ 750,000 XNUMX i premiepenger.

Fulgte du med på Esports World Cup, og hvilken begivenhet var din favoritt?