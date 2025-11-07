Verdensmesterskapet 2025: Hvor og når du kan se den store finalen

HQ

Denne helgen vil være en annen stor for esports-fans, da ikke bare avslutningen av IEM Chengdu vil krone en av de siste Counter-Strike 2 seirerne av året, men 2025 League of Legends sesongen vil også komme til en slutt når den store finalen på Worlds skjer.

Dette vil være et monsterkamp som setter to av topplagene fra den koreanske divisjonen mot hverandre, med en som ønsker å sementere seg selv på toppen av fjelltoppen og en annen som ønsker å sementere seg i historien på en måte som kan bli uoppnåelig for noen andre.

KT Rolster De koreanske mesterne vil forsøke å bli verdensmestere for første gang noensinne, mens T1 vil forsøke å vinne sitt tredje trofé på like mange år, en bragd som blir kalt en "threepeat". Det blir fjerde året på rad at T1 deltar i en finale på Worlds, og snart får vi vite om de har det som skal til for å bli kronet til seierherre nok en gang.

Hvor kan du se VM-finalen?

Finalen på Worlds sendes på Riot Games eller League of Legends Esports YouTube- og Twitch-kanalene.

Når er VM-finalen?

Finalen begynner kl. 7:00 GMT/8:00 CEST, og det blir en best-av-fem-kamp, noe som betyr at den kan vare i rundt fem timer hvis den går hele veien.

Med alt dette i bakhodet, kommer du til å se kampen, og hvem ser du på som favoritt til å gå seirende ut av kampen?