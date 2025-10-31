Verdensmesterskapet 2025: T1 beseirer Anyone's Legend i en thriller på fem kamper, sjansene for tre ganger er fortsatt i live

HQ

Når du tenker på at T1 ikke har vunnet mye i det hele tatt i LCK denne sesongen og knapt har kavet seg inn på Worlds 2025 som en av de to Play-In -troppene, er det kanskje en underdrivelse å si at de regjerende back-to-back-mesterne ikke er favoritter i år. Men du kan ikke slå erfaring eller drivkraften til å oppnå historie som i fjerde av kvartfinalene på Worlds 2025, T1 slo nettopp ut Anyone's Legend i en thriller med fem kamper.

På tampen slo T1 Anyone's Legend 3-2 sammenlagt og har nå sikret seg billett til semifinalen 2. november, der Top Esports venter på det koreanske laget. Dette betyr at T1 nå er to serieseire unna å fullføre trippelen og vinne back-to-back-to-back Worlds, en utfordring som bare vil bli mer krevende ettersom enda bedre lag venter på dem.