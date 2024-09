Verdensmesterskapet i 2025 Rocket League vil bli avholdt i september neste år

HQ

Nå som 2024 Rocket League Championship Series har kommet til en slutt, har Pysonix og Epic Games allerede begynt å diskutere 2025-sesongen og hva det vil innebære. I tillegg til å starte i januar med kvalifiseringskamper for den første Major i slutten av mars, kvalifiseringskamper for den andre Major som begynner i april og arrangementet som arrangeres i juni, og deretter Last Chance turneringen som er planlagt i juli og august og foran World Championship i september, har vi også blitt fortalt om formatjusteringene.

Den første store endringen vil være inkluderingen av en 1v1-serie som vil leve side om side med det tradisjonelle 3v3-formatet. Denne serien vil ha samme tidsplan som den som er nevnt ovenfor, og vil tillate mer enn én spiller fra en organisasjon å konkurrere, til og med mot hverandre.

Den andre store endringen vil være at Last Chance Qualifier nå har en online-del, noe som gjør det lettere for folk å bli med.

Den tredje store endringen er at World Championship nå inkluderer 20 lag, og at turneringsformatet er utvidet for å støtte de ekstra lagene.

Til slutt vil et rangeringssystem bli innlemmet i de åpne kvalifiseringskampene gjennom hele året for å sikre at de beste lagene ikke trenger å jobbe seg gjennom en åpen del sammen med svakere og mindre dyktige roster.

Vi kan forvente flere nyheter om formatet og 2025-sesongen når vi nærmer oss slutten av året.