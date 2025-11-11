Verdensmesterskapet i esport 2025: Her er de 19 bekreftede Mobile Legends: Bang Bang-lagene

HQ

Esportskalenderen for 2025 nærmer seg slutten, men det er fortsatt en håndfull store og spennende turneringer og arrangementer planlagt. Et slikt eksempel er World Esports Championships 2025, som vil bli avholdt i Kuala Lumpur, Malaysia mellom 1. og 7. desember. Et av spillene som skal vises på det arrangementet er Mobile Legends: Bang Bang, og nå har International Esports Federation avslørt de 19 nasjonene som har kvalifisert seg og vil være representert på arrangementet.

Alle 19 Mobile Legends: Bang Bang nasjoner på World Esports Championship 2025:



Egypt



Sør-Afrika



Den dominikanske republikk



Peru



Colombia



Argentina



Bolivia



Kasakhstan



Mongolia



Nepal



Kambodsja



Indonesia



Myanmar



Iran



Tyrkia



Hviterussland



Romania



Usbekistan



Malaysia



Hvem av disse lagene tror du vil gå hele veien og bli kronet til MLBB-mester?