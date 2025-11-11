esports
Mobile Legends
Verdensmesterskapet i esport 2025: Her er de 19 bekreftede Mobile Legends: Bang Bang-lagene
De ulike nasjonene som skal være representert i turneringen har blitt navngitt.
HQ
Esportskalenderen for 2025 nærmer seg slutten, men det er fortsatt en håndfull store og spennende turneringer og arrangementer planlagt. Et slikt eksempel er World Esports Championships 2025, som vil bli avholdt i Kuala Lumpur, Malaysia mellom 1. og 7. desember. Et av spillene som skal vises på det arrangementet er Mobile Legends: Bang Bang, og nå har International Esports Federation avslørt de 19 nasjonene som har kvalifisert seg og vil være representert på arrangementet.
Alle 19 Mobile Legends: Bang Bang nasjoner på World Esports Championship 2025:
- Egypt
- Sør-Afrika
- Den dominikanske republikk
- Peru
- Colombia
- Argentina
- Bolivia
- Kasakhstan
- Mongolia
- Nepal
- Kambodsja
- Indonesia
- Myanmar
- Iran
- Tyrkia
- Hviterussland
- Romania
- Usbekistan
- Malaysia
Hvem av disse lagene tror du vil gå hele veien og bli kronet til MLBB-mester?