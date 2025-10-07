Verdensmesterskapet i Halo 2025: Her er de bekreftede lagene og puljene

HQ

Det er snart tid for Halo World Championship å skje igjen. Dette vil være stedet der vi møter neste fase av Halo -serien, men det vil også være stedet der 16 av de beste lagene kjemper mot hverandre i håp om å løfte trofeet og stikke av med 400 000 dollar i premiepenger.

World Championship vil skje mellom 24. og 26. oktober, alt i Seattle, USA, og med arrangementet nesten her, vet vi nå de kvalifiserte lagene og de respektive puljene de har blitt seedet inn i.

Pulje A:



Shopify opprør



Akave Esports



Luminon EU



Legion Gaming



Pulje B:



FaZe Clan



Mindfreak



Cloud9



SWAT Latam



Pulje C



OpTic Gaming



TSM



Kompleksitet



Majin Club



Pulje D:



Spacestation Gaming



Envy



OMiT



Uvirkelig mareritt



Hvert lag spiller mot hverandre én gang i puljefasen, og de to beste lagene går videre til den øvre delen av sluttspillet, mens laget på tredjeplass sikrer seg en plass i den nedre delen av sluttspillet. Det nederste laget i hver gruppe blir slått ut av turneringen.

Hvem tror du vil gå hele veien og vinne denne turneringen?