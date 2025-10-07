Gamereactor

Verdensmesterskapet i Halo 2025: Her er de bekreftede lagene og puljene

De 16 deltakende troppene har alle blitt plassert i en av fire grupper for det fremste arrangementet.

HQ

Det er snart tid for Halo World Championship å skje igjen. Dette vil være stedet der vi møter neste fase av Halo -serien, men det vil også være stedet der 16 av de beste lagene kjemper mot hverandre i håp om å løfte trofeet og stikke av med 400 000 dollar i premiepenger.

World Championship vil skje mellom 24. og 26. oktober, alt i Seattle, USA, og med arrangementet nesten her, vet vi nå de kvalifiserte lagene og de respektive puljene de har blitt seedet inn i.

Pulje A:


  • Shopify opprør

  • Akave Esports

  • Luminon EU

  • Legion Gaming

Pulje B:


  • FaZe Clan

  • Mindfreak

  • Cloud9

  • SWAT Latam

Pulje C


  • OpTic Gaming

  • TSM

  • Kompleksitet

  • Majin Club

Pulje D:


  • Spacestation Gaming

  • Envy

  • OMiT

  • Uvirkelig mareritt

Hvert lag spiller mot hverandre én gang i puljefasen, og de to beste lagene går videre til den øvre delen av sluttspillet, mens laget på tredjeplass sikrer seg en plass i den nedre delen av sluttspillet. Det nederste laget i hver gruppe blir slått ut av turneringen.

Hvem tror du vil gå hele veien og vinne denne turneringen?

Halo Infinite

