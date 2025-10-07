Verdensmesterskapet i Halo 2025: Her er de bekreftede lagene og puljene
De 16 deltakende troppene har alle blitt plassert i en av fire grupper for det fremste arrangementet.
Det er snart tid for Halo World Championship å skje igjen. Dette vil være stedet der vi møter neste fase av Halo -serien, men det vil også være stedet der 16 av de beste lagene kjemper mot hverandre i håp om å løfte trofeet og stikke av med 400 000 dollar i premiepenger.
World Championship vil skje mellom 24. og 26. oktober, alt i Seattle, USA, og med arrangementet nesten her, vet vi nå de kvalifiserte lagene og de respektive puljene de har blitt seedet inn i.
Pulje A:
- Shopify opprør
- Akave Esports
- Luminon EU
- Legion Gaming
Pulje B:
- FaZe Clan
- Mindfreak
- Cloud9
- SWAT Latam
Pulje C
- OpTic Gaming
- TSM
- Kompleksitet
- Majin Club
Pulje D:
- Spacestation Gaming
- Envy
- OMiT
- Uvirkelig mareritt
Hvert lag spiller mot hverandre én gang i puljefasen, og de to beste lagene går videre til den øvre delen av sluttspillet, mens laget på tredjeplass sikrer seg en plass i den nedre delen av sluttspillet. Det nederste laget i hver gruppe blir slått ut av turneringen.
Hvem tror du vil gå hele veien og vinne denne turneringen?