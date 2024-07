Verdensmesterskapet PUBG Mobile Global Championship arrangeres i London i desember

HQ

Krafton har nylig bekreftet at 2024 PUBG Mobile Global Championship World Championship vil være det neste store esports-arrangementet som kommer til Storbritannia i 2024. Turneringen som vil se lag strømme til London i desember vil tilby en premiepott på $ 3 millioner som skal kjempes om, og når det gjelder vertsstedet og datoene, vet vi at det vil bli omtalt på ExCel Auditorium mellom 6. og 8. desember.

I henhold til spilleautomatene som vil bli tilbudt for PMGC World Championship, vil ni spilleautomater bli gitt til EMEA-lag, seks til Amerika-lag, åtte til CSA, ni til Sørøst-Asia, to til Japan, fire for PEL, to for Sør-Korea, en for vinneren av PUBG Mobile Rivals Cup S2, en for PMWC Champions Region, fem spesielle invitasjonslag, og en plass for vertsregionen i Storbritannia.

Skal du til London for å se PMGC World Championship?