"Verdighetens pris": Utestengt ukrainsk OL-utøver forsvarer sin tolkning av IOCs "retningslinjer for uttrykksmåter

HQ

Den ukrainske skeletonløperen Vladylsav Heraskevych har sagt at utestengelsen fra de olympiske vinterlekene er "prisen for verdighet", etter at IOC utestengte ham fra lekene fordi han nektet å ta av seg en hjelm med 24 bilder av ukrainske utøvere som ble drept i krigen med Russland. IOC trakk først tilbake akkrediteringen hans, men han fikk senere tillatelse til å delta i lekene, men ikke konkurrere.

IOC sendte i morges ut en uttalelse etter et møte mellom IOC-president Kirsty Coventry og 27-åringen, som også var den ukrainske flaggbæreren, der IOC oppfordret Heraskevych til å revurdere sitt standpunkt, men "han vurderte ikke noen form for kompromiss".

Før IOCs uttalelse sendte Heraskevych et innlegg på X der han ba IOC om å oppheve utestengelsen, be ham om unnskyldning for presset han har blitt utsatt for de siste dagene, og "som et tegn på solidaritet med ukrainsk idrett, skaffe elektriske generatorer til ukrainske idrettsanlegg som lider under daglige bombardementer".

Da IOC kunngjorde sin avgjørelse, tvitret han rett og slett et bilde av hjelmen han brukte under trening, og sa "dette er prisen for verdighet".

Heraskevych sa senere til BBC at han følte "tomhet" og forsvarte seg med at hjelmen hans burde ha vært tillatt i henhold til hans tolkning av regelen.

"'Retningslinjer for uttrykk', jeg tror det er et veldig stort begrep. Hva anser du som 'uttrykk'? Mange idrettsutøvere her har hjelmer med forskjellige farger, og jeg mener at det også er et slags uttrykk.

"Noen utøvere har nasjonale symboler, det er også et uttrykk, men av en eller annen grunn ble ikke hjelmene deres sjekket. De får lov til å konkurrere, men ikke jeg."

Som et eksempel nevnte ukraineren at den amerikanske kunstløperen Maxim Naumov fikk lov til å bære et bilde av foreldrene sine, som omkom i en flyulykke i fjor.