Veteran Halo art director forlater serien med en illevarslende beskjed

HQ

Halo-veteranen Glenn Israel har pakket sammen maling og blyanter og er klar til å reise til grønnere gress. Han hadde jobbet med Halo i sytten år, men kunngjorde nylig at han hadde forlatt 343 Industries (eller Halo Studios, antar jeg at vi vil kalle dem nå) i et innlegg på sin LinkedIn.

I innlegget etterlater Israel en ganske illevarslende melding, som signaliserer at han en gang neste år kan avsløre sannheten om hvorfor han forlot Halo. "Fra og med i dag og etter sytten lange år, bidrar jeg offisielt ikke lenger til Halo-universet. Det er lite mer jeg kan si for øyeblikket, selv om jeg har tenkt å dele denne spesielle historien i sin helhet når det er helt trygt å gjøre det neste år. I mellomtiden har jeg en beskjed til alle og enhver som trenger å høre den," skrev han.

"Jeg vet at tilstanden i bransjen vår virker dyster, men glem aldri at du er *fri til å velge*. Ingen illusjon om trygghet eller løfte om rikdom, berømmelse eller makt er verdt å bytte bort helsen, verdigheten, etikken eller verdiene dine - og ingen kan tvinge deg til det. Vær sterk, ta bevis når det er nødvendig, og finn ut hvor du hører hjemme."

Det ser ut til at Israel utøvde sin frihet til å velge ved å forlate Halo, selv om vi sannsynligvis ikke får vite hele historien før en klausul i kontrakten hans løper ut en gang neste år. Inntil da kan vi bare spekulere.