Vi blir kjent med Nintendo Switch 2 ved å ta velkomstturen

Konsoller kommer ofte med inkluderte videospill som fungerer som et utstillingsvindu for hvordan de fungerer. Nylig ble PlayStation 5 lansert med det fantastiske Astro's Playroom, og lenge før det hadde vi prosjekter som det tidløse Wii Sports. For Nintendo Switch 2 vil dette delvis være tilfelle, ettersom Nintendo Switch 2: Welcome Tour vil fungere som en guide til enheten, men det vil koste deg noen få øre... ca. £4,65/$6,12.

Så, vil dette "spillet" være verdt pengene dine? Vi har allerede hatt sjansen til å se litt av det i aksjon, som en del av vår hands-on-tid på et Nintendo Switch 2 forhåndsvisningsevent i Paris. Under det arrangementet fanget vi litt spill av Welcome Tour for å vise nøyaktig hva det vil tilby fans, og du kan se det selv nedenfor.

For mer om Nintendo Switch 2 og dets respektive spill, følg med på Gamereactor.