Vi bør ikke være bekymret for en Cordyceps-infeksjon i The Last of Us-stil, sier mykolog

Ingen tvil om at mange av dere har sett på HBO's The Last of Us og kanskje til og med spilt Naughty Dog's fabelaktig videospill, og begynt å tenke på om sopp er en reell trussel mot menneskeheten. Vel, ifølge mykolog Paul Stamets er Cordyceps-soppen i showet langt fra en trussel mot menneskeheten.

Stamets snakket om sopp og The Last of Us på Twitter, og uttalte:

- Jeg er akkurat ferdig med å se andre episode av #TheLastOfUs og har to meninger.

"For det første er jeg en science-fiction-fan, og jeg elsker å veve de kreative elementene av sopp inn i fortellingen.

"Men la oss bli ekte. Cordyceps kan ikke smitte mennesker."

Stamets fortsatte med å legge til: «Dette er fiksjon vevd inn i et tema spekket med mykologi og utnyttelse av mykofobi: frykten for sopp. Det er naturlig for mennesker å frykte det som er mektig, men mystisk og misforstått.

Når det gjelder hva Cordyceps faktisk kan gjøre for menneskeheten, bemerket han: "I virkeligheten tilbyr Fungi oss i dag noen av de beste løsningene som trengs for å løse mange av de eksistensielle truslene vi står overfor. Faktisk kan Cordyceps-lignende sopp erstatte de fleste kjemiske plantevernmidler med en økologisk rasjonell og økonomisk skalerbar løsning.

Men vi lever i en verden som elsker fiksjon og historier, så hvis Cordyceps sopp ble vår fiende, ville vi ha en sjanse? Stamets avsluttet med en ganske tankevekkende uttalelse:

"Breaking news: de er overalt, hele tiden, og du bor med dem 24/7. Disse soppene eksisterer under hvert fottrinn du tar.

"Sopp vil aldri bli beseiret.

- Vår overlevelse avhenger av en fredsavtale med Fungi.

"Mykologer kan hjelpe ved å være ambassadører .... til våre venner, den fantastiske soppen!

Så unødvendig å si, sopp er venner.