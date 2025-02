Vi diskuterer de nylige nedleggelsene av Warner Bros. Games-studioene i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Tidligere denne uken ble videospillindustrien rystet da det ble klart at Warner Bros. Games planla å legge ned tre av sine studioer, inkludert det langvarige Monolith Productions og det nylig oppkjøpte Player First Games. Denne avgjørelsen inkluderte også kanselleringen av spillet Wonder Woman, og det er en avgjørelse som ikke akkurat har falt i god jord hos fansen.

Med det i bakhodet har vi nå gjort denne situasjonen til tema for den siste The Gamereactor Show -episoden, der Alex og jeg kommer sammen for å snakke om hva dette betyr for den nærmeste fremtiden og hvordan det også kan påvirke fremtiden.

For å høre våre tanker om denne vanvittige situasjonen, sørg for å få med deg den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller ved å gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.