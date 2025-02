Blir 2025 en fiasko for PlayStation? Alex og Ben diskuterer i ukens The Gamereactor Show

HQ

Det ser ut til å være en ganske vanlig tanke at den nylige State of Play ikke akkurat var en flott en og ikke la mye vekt og håp i hendene på PlayStation-fans for 2025. Så nå som arrangementet er bak oss, og siden vi har hørt rykter om et utstillingsvindu til sommeren, har vi bestemt oss for å diskutere alle ting PlayStation på det siste The Gamereactor Show og svare på spørsmålet om PlayStation allerede har vinket det metaforiske hvite flagget for kalenderåret 2025.

Vi diskuterer mangelen på førstepartskunngjøringer og nyheter, og hva Ghost of Yotei og Death Stranding 2: On the Beach mangler fra showet kan bety for PlayStation, ikke bare i første halvdel av året, men i siste halvdel også.

For å se hva vi mener om saken (og kanskje om Xbox kommer til å ha et bedre år på PlayStation enn PlayStation ...), må du huske å lytte til den siste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller ved å gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.