Vi drar til gudenes slagmark i dagens GR Live

HQ

Vi avslutter denne uken med å nok en gang være vertskap for en GR Live -stream. I dagens episode er jeg vert og drar tilbake til gudenes slagmark for å sjekke ut Smite 2 nå som det har fått en stor oppdatering og er blitt helt gratis å spille.

Mens du kan gå over her for å lære alt om hva som er nytt i MOBA-oppfølgeren, for å fange dagens GR Live kan du gå til GR Live-hjemmesiden på vanlig tid kl. 16:00 GMT / 17:00 CET, for en time med guddommelig action.

Ellers må du huske å holde øye med mer Smite 2 nyheter i løpet av helgen, da det årlige verdensmesterskapet finner sted, med en Titan Talk -oppdatering planlagt til søndag 19. januar kl. 19:00 GMT / 20:00 CET.