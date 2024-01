Vi drar til Hawaii på Like a Dragon: Infinite Wealth i dagens GR Live.

HQ

I morgen er en stor dag for videospillfans, for da kommer ikke bare Tekken 8, men også Like a Dragon: Infinite Wealth. Den siste delen i Yakuza-serien handler om Ichiban Kasuga og Kazuma Kiryu, og handlingen utspiller seg ikke bare i et paradis på Hawaii, men også i Japan. Det sier seg selv at det er mye å glede seg til i dette imponerende rollespillet.

Hvis du vil få et tidlig glimt av Infinite Wealth før det lanseres i morgen, kan du bli med vår egen Rebeca på GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 16.00 GMT/17.00 CET for en times action på Like a Dragon.

I forkant av strømmingen kan du også lese alle våre tanker om spillet her, eller du kan se videoanmeldelsen vår nedenfor.