"Vi driver ikke med politikk; vi driver med sport": Reebok etter kontrovers om Israels fotballdrakter

Reebok har benektet at de har bedt om å få fjernet logoen sin fra israelske fotballdrakter. Tirsdag rapporterte israelske medier, som Times of Israel, at Reebok hadde bedt sin lokale samarbeidspartner, MGS Group, om å fjerne logoen fra draktene og draktene til Israels landslag i fotball. De hevder at det israelske fotballforbundet (IFA) truet med å gå til sak mot Reebok og beskyldte dem for å "gi etter for boikott-trusler", og at Reebok som et resultat av dette omgjorde sin beslutning.

Men senere sa en talsperson for Reebok noe annet til Reuters: "Rapporter i israelske medier som hevder at Reebok har bedt IFA om å fjerne logoene fra landslagsdraktene, er rett og slett ikke sanne", og la til at "Reebok er stolte av vår historie som en forener av alle kulturer på og utenfor banen."

Dette kommer etter økende sosialt og politisk press mot Israel for deres krigsforbrytelser mot den palestinske befolkningen, med et dødstall som har steget til 66 000 i Gaza de siste dagene, og rapporter om at UEFA vurderer å utestenge Israel fra internasjonale fotballturneringer.

I desember 2023 avsluttet Puma sitt sponsorat i Israel, en beslutning de sa hadde blitt tatt i 2022, og som ikke var relatert til krigen som startet etter Hamas' angrep i oktober 2023.

"Vi vil fortsette å respektere vår merkevares og vår lokale lisenstakers forpliktelse til IFA. Vi driver ikke med politikk; vi driver med sport", sa Reebok.