Vi får en guds krefter i Masters of Albion i dagens GR Live

HQ

Det finnes mange bybyggere der ute, som lar deg bygge en vidunderlig liten bosetning, enten det er i moderne tid, middelalderen eller et helt annet fantasiland enn vårt eget. Men det er ikke mange nok av dem som lar deg spille som en massiv hånd som kan vippe folk av pinnen eller kaste dem i havet når de kjeder seg.

Heldigvis bringer 22cans og Peter Molyneux sitt unike stempel på gudespillformelen tilbake med Masters of Albion. I vår anmeldelse bemerket vi at det var noen problemer med spillet, men at den generelle sjarmen til nostalgiske klassikere forblir på plass. Hvis du vil se noe av det selv, kan du bli med oss på en time med Masters of Albion på dagens GR Live.

Vi spiller fra det vanlige tidspunktet kl. 17, og du kan finne strømmen på YouTube, Facebook, Twitch og selvfølgelig vår helt egen GR Live-hjemmeside.