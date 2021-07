Vi får ikke se Skate 4 på en stund

Tidligere denne uken valgte Electronic Arts å gi folk realistiske forventninger ved å gjøre det fullstendig klart at ingen nye Star Wars-spill vil vises på torsdagens EA Play Live-sending, og nå er det tid for en lignende beskjed fra en annen etterlengtet franchise.

I kveld er det Full Circle som har gått på Twitter for å fortelle at vi ikke vil høre et pip om Skate 4 på EA Play Live siden det ville vært altfor tidlig. På den annen side sier utviklerne at de vil gi oss en liten oppdatering i morgen, så vi får se om det er et konseptbilde, hvilket spill de tar mest inspirasjon fra eller noe lignende.