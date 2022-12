Vi får kanskje endelig vite hva Hideo Kojimas neste spill er under The Game Awards

HQ

Gjennom året har Hideo Kojima og Kojima Productions hintet om studioets kommende prosjekt i form av skuespilleravsløringer under diverse arrangementer rundt om i verden. Dette har ført til at vi nå vet at Elle Fanning og Shiori Kutsuna vil dukke opp i spillet, og nå har en tredje skuespiller blitt teaset.

På et bilde som viser tre forskjellige ansikter (hvorav to er Fanning og Kutsuna) stilles nå spørsmålet "How come?", og bildeteksten til tweeten lyder "'Who' 'where' 'how' and now 'why'".

Fansen har allerede begynt å spekulere i at den tredje personen er Léa Seydoux, som spilte rollen som Fragile i Death Stranding. Kan dette bety at det er en oppfølger til Death Stranding? Vi vil sannsynligvis få svaret under The Game Awards som går av stabelen kl. 01:30 i natt.