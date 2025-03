Vi fokuserer på Assassin's Creed Shadows i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

I går fikk vi fortelle alt om vår tid med Assassin's Creed Shadows i vår dedikerte anmeldelse, som du kan finne i skriftlig form her eller i videoformat nedenfor. Selv om dere alle snart vil kunne hoppe inn i spillet i tråd med den globale utgivelsesdatoen 20. mars, har vi dedikert den siste episoden av The Gamereactor Show til AC Shadows for å fortsette å gi et tidlig innblikk i Ubisofts siste store prosjekt.

I denne episoden tar Alex tøylene og spør meg ut om min tid med spillet. Vi diskuterer de delene som fungerer best, de delene som kanskje er mindre raffinerte, og tar også for oss de mest kontroversielle aspektene ved spillet og hvordan de håndteres i den bredere opplevelsen.

For å få med deg alt dette og mer til, må du huske å lytte til den nyeste episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på din favorittleverandør av podkast, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.