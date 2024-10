Vi fortsetter vår reise i Dragon Ball: Sparking! Zero i dagens GR Live

HQ

I forrige uke holdt vi en to timer lang spesialstream for det nylig utgitte Dragon Ball: Sparking! Zero. Spillet har gjort enorm suksess i dagene etter lanseringen, og solgte millioner av eksemplarer på bare 24 timer.

Vi klarer heller ikke å legge spillet fra oss, og derfor henter vi nok en gang Dragon Ball: Sparking! Zero til GR Live. Som i forrige uke gir vi spillet ytterligere to timer, for å virkelig synke ned i dypet av hva spillet har å by på.

Hvis du vil være med, kan du som alltid finne oss på GR Live-hjemmesiden, eller via YouTube- og Twitch-strømmene våre. Vi starter på det spesielle tidspunktet klokken 16, da det er en to-timers strøm igjen, så husk å stille inn! Hvis du trenger en oppsummering av hva som skjedde forrige gang, kan du også sjekke ut livestream-opptaket nedenfor: