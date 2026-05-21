Vi gir blokkerte kriminelle juling i Lego Batman: Legacy of the Dark Knight i dagens GR Live
Bli med oss når vi redder Gotham, sporer opp minikits og finner så mange fancy Batsuits som vi kan.
Denne byen er plastisk, klossete. Den trenger en helt, en som ikke er redd for å bygge sprø gjenstander for å ta ned skurker, en som Lego Batman. Eller kanskje akkurat Lego Batman. TT Games' retur til Gothams gater er et av 2026s mest etterlengtede spill, og nå er det endelig i våre hender.
Avansert tilgang til Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er tilgjengelig nå, så selv om spillet ikke offisielt lanseres før i morgen, vil vi kunne sitte fast i en time på dagens GR Live. Hvis du ennå ikke har kjøpt Deluxe-utgaven av spillet og sett det selv, kan du få en forhåndsvisning av action, stealth, åpen verden og mer gjennom GR Live-kanalen og våre Twitch-, YouTube- og Facebook-strømmer. Som alltid starter vi kl. 17.
Med en kombinasjon av Arkham-aktig kamp med klassisk Lego-humor, en haug med påskeegg, hemmeligheter og mer å oppdage, har Lego Batman: Legacy of the Dark Knight allerede gjort et stort inntrykk i dagene før den fulle utgivelsen. Hvis du vil lese vår grundige anmeldelse, kan du finne den her.