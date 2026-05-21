Vi gir blokkerte kriminelle juling i Lego Batman: Legacy of the Dark Knight i dagens GR Live

Denne byen er plastisk, klossete. Den trenger en helt, en som ikke er redd for å bygge sprø gjenstander for å ta ned skurker, en som Lego Batman. Eller kanskje akkurat Lego Batman. TT Games' retur til Gothams gater er et av 2026s mest etterlengtede spill, og nå er det endelig i våre hender.

Avansert tilgang til Lego Batman: Legacy of the Dark Knight er tilgjengelig nå, så selv om spillet ikke offisielt lanseres før i morgen, vil vi kunne sitte fast i en time på dagens GR Live. Hvis du ennå ikke har kjøpt Deluxe-utgaven av spillet og sett det selv, kan du få en forhåndsvisning av action, stealth, åpen verden og mer gjennom GR Live-kanalen og våre Twitch-, YouTube- og Facebook-strømmer. Som alltid starter vi kl. 17.

Med en kombinasjon av Arkham-aktig kamp med klassisk Lego-humor, en haug med påskeegg, hemmeligheter og mer å oppdage, har Lego Batman: Legacy of the Dark Knight allerede gjort et stort inntrykk i dagene før den fulle utgivelsen. Hvis du vil lese vår grundige anmeldelse, kan du finne den her.