Vi graver opp fortiden i Two Point Museum i dagens GR Live

Hvis du noen gang har tenkt på å drive ditt eget museum, men ikke har midler til å etablere et sted midt i en by, eller ikke har den hjerteløsheten som trengs for å rane andre steder for deres gjenstander (jeg ser på deg, British Museum), så gir Two Point Museum deg muligheten til å ha ditt eget simulerte museum.

Vi skal bygge Gamereactor-museet i dagens GR Live, med start fra vårt vanlige tidspunkt kl. 17. Hvis du vil være med og hjelpe oss med å vise frem den digitale fortiden, kan du finne oss via GR Live-hjemmesiden eller YouTube- og Twitch-kanalene våre.

Hvis du vil lese alle våre tanker om spillet hvis du vurderer å kjøpe det selv, kan du også finne vår Two Point Museum -anmeldelse her.