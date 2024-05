Vi har fått flere detaljer om Valves nye skytespill Deadlock

HQ

Nylig rapporterte vi at Valves siste prosjekt var et 6v6 hero shooter kalt Deadlock. Mens detaljene var lette, og de stort sett fortsatt er det, takket være en ny rapport fra Insider Gaming har vi litt mer informasjon om karakterene i spillet.

For øyeblikket er 19 tegn spillbare i Deadlock, hver med sin egen unike design. Selv om vi ikke har detaljer om alle deres evner, kan deres påståtte navn og beskrivelser bli funnet nedenfor:



Abrams - En gargoyle-demonlignende karakter



Bebop - En rød robot med noe som ser ut som et manglende øye



Dynamo - En annen robot



Grey Talon - En indiansk karakter



Haze



Infernus



Ivy - En trollmann



Kelvin



Lady Geist



Lash - En kriger



McGinnis - En sveiser eller smed



Mo & Krill - En ape- og griseduo



Paradox



Lomme



Seven



Vindicta - En vampyrlignende figur



Warden - En politibetjent



Wraith - En dusørjeger



Yamato - En samurai-lignende figur



Etter hvert som flere detaljer dukker opp på Deadlock, er det håp om at vi snart kan få noe offisielt fra Valve. I vår første rapport ble det antatt at spillet hadde vært under utvikling siden 2018, så en god del arbeid har blitt gjort i løpet av den tiden.