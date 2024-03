Vi kan få mer av Final Fantasy VII: Rebirths Queen's Blood

HQ

Med tanke på at Final Fantasy VII: Remake ble utvidet med Intergrade -kapittelet basert på Yuffie, virker det ikke rart at Final Fantasy VII: Rebirth også kan få en utvidelse på et eller annet tidspunkt. Når det gjelder hva dette kan dreie seg om, kan den massive positive mottakelsen som det nye minispillet Queen's Blood har fått, føre til at det blir en viktig del av en utvidelse.

I en samtale med Red Bull har spilldirektør Naoki Hamaguchi spesifikt uttalt at kortspillet kan bli utvidet ytterligere i fremtiden.

"Vi har ikke bestemt oss for noe når det gjelder fremtidig utvikling av Queen's Blood, men så langt har mediene som har spilt det, gitt svært positive tilbakemeldinger på det, så vi vil vurdere ytterligere utvidelser som en mulighet."

Synes du at Rebirth bør utvides med en Queen's Blood expansion, eller ønsker du å se et mer narrativt fokus, slik tilfellet var i Intergrade?

Hvis du har hatt det vanskelig med Queen's Blood, må du ikke glemme å lese vår nyttige guide for modusen her.