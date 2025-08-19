Originale karakterer kan komme til Marvel Rivals snart

HQ

Originale karakterer kan snart komme til Marvel Rivals. Mye av salgsargumentet for NetEases helte-skytespill var opprinnelig at det skulle ha helter og skurker vi kjenner og elsker. Iron Man, Thor, Venom, Scarlet Witch - alle skulle de kjempe mot hverandre, og spillerne skulle få muligheten til å kontrollere kreftene deres.

Imidlertid ser det ut til at Netease snart kan legge til sine egne originale karakterer i blandingen. I en samtale med MP1st sa spilldirektør Guangguang at utvikleren hadde fått tillatelse til å legge til sine egne karakterer hvis den ønsket det.

"Ja, vi har lov til å introdusere originale karakterer i Marvel Rivals," sa Guangguang, og la til at vi burde "holde oss oppdatert" for å finne ut mer om nye karakterer.

Marvel har aldri vært motvillige til å introdusere nye figurer, og noen av dem kan bli fan-favoritter over natten. Miles Morales er for eksempel bare litt over ti år gammel, og Marvel Rivals' støttehelt Luna Snow har bare eksistert siden 2019.

Synes du Marvel Rivals burde finne på sine egne figurer?