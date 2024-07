Vi kårer våre beste spill i 2024 (så langt) i ukens episoden av The Gamereactor Show

HQ

Vi avslutter uken med å levere den nye episoden av The Gamereactor Show. Nå som vi er i juli og halvparten av kalenderåret ligger bak oss, har vi bestemt oss for å diskutere våre favorittspill / de beste spillene i 2024 ... så langt.

Som vi nylig gjorde i en egen artikkel du kan lese her, har Ben og Alex denne gangen gått sammen for å diskutere sine tre personlige toppvalg, samtidig som vi også diskuterer noen få hederlige omtaler som ikke nådde opp, og hvilke spill vi tror kan forstyrre og endre listen i løpet av andre halvdel av året.

Husk å sjekke ut Episode 28 av showet nedenfor for å høre våre personlige - vanligvis forskjellige, men av og til like - topptitler. Du kan også gå til Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible og Spreaker for å følge med.

Hva har vært ditt beste spill i 2024 så langt?