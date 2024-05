Vi kjemper mot tiden i Hades II i dagens GR Live

HQ

Supergiant Games overrasket mange i går da de bestemte seg for å lansere Hades II som et Early Access-prosjekt ut av det blå. Actionspillet kom uten særlig forvarsel, men har siden fått en strålende mottakelse takket være sin kvalitet og detaljrikdom, noe vi kan skrive under på i vår forhåndsomtale av spillet.

Som en oppfølging av den overraskende ankomsten, kommer vi til å hoppe inn på Hades II på dagens GR Live, hvor Rebeca vil være vertskap og sjekke ut den første timen av spillet alt på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid kl. 17:00.

Ta turen innom for å få et glimt av denne etterlengtede oppfølgeren og for å se om tiden er inne for deg til å skaffe deg et eksemplar, eller om du heller bør vente til lanseringen av hele 1.0 en gang i 2025.