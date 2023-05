Vi kommer kanskje aldri til å se Disco Elysium 2 på grunn av en rettslig strid

HQ

En juridisk strid mellom ZA/UM, også kjent som utvikleren av Disco Elysium, og spillets hoveddesigner og forfatter Robert Kurvitz kan føre til at vi aldri får en oppfølger til det elskede rollespillet.

Kurvitz har anklaget ZA/UMs administrerende direktør Ilmar Kompus for å ha stjålet kontrollen over studioet på uredelig vis. Tvisten er fortsatt under rettslig behandling, men det kan føre til at Disco Elysium 2 ikke blir noe mer enn en ønskedrøm. For øyeblikket fortsetter ZA/UM arbeidet med Disco Elysium 2, men den rettslige tvisten kan føre til at rettighetene går over til Kurvitz.

Det vil i så fall trolig bety at det må startes helt på nytt. Men siden den juridiske striden fortsatt raser, vet vi ikke nøyaktig hvor en eventuell oppfølger vil havne.

Her kan du lese en mer utfyllende artikkel om det juridiske problemet.