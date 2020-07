Du ser på Annonser

Den elskbare FBI-agenten i Swery 65s kultklassiker Deadly Premonition er tilbake etter et helt tiår i en oppfølger (som til tider også er en prequel). Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise er like forskrudd og merkelig som originalen var. Du kan lese Ingars anmeldelse her om du er interessert, og du kan også se spillet i aksjon via vår livestream i dag.

Hvis du vil bli med kan du besøke vår liveside fra klokken 16 når vi setter i gang.