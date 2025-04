Vi ødelegger TV-er og toaletter i Neighbors: Suburban Warfare i dagens GR Live

HQ

Vi har alle hatt naboer vi virkelig ikke har likt. Enten de var for høylytte, uvennlige eller klaget hele tiden på hvordan du levde livet ditt, er det mange grunner til å trosse bibelen og avsky naboen din.

I dag skal vi ta ut noen av disse nabofrustrasjonene i Invisible Walls nyeste flerspillerhit Neighbors: Suburban Warfare. Som vanlig kan du finne strømmingen vår på GR Live-hjemmesiden, i tillegg til YouTube-, Facebook- og Twitch-sidene våre.

Vi starter som vanlig kl.17. Hvis du ikke har spilt det før, er Neighbors: Suburban Warfare et baseforsvarsspill der du må redde hjemmet ditt mot et invaderende lag, samtidig som du prøver å ødelegge fiendens hjem selv. Med sprø figurer og evner tar det ikke seg selv for seriøst, men klarer å være veldig morsomt.