Vi presenterer Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 er en serie av laptoper designet for å tilby det neste nivået av ytelse med 10-generasjons Intel-prosessorer og NVIDIA RTX-grafikkort. I videoen nedenfor ser vi på noen av laptopenes egenskaper, både designet og fordelene du som spiller kan utnytte med et RTX-grafikkort. RTX IT'S ON i Acer Nitro med NVIDIA® GeForce RTX™ 2060.

