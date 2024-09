Vi ser tilbake på Gamescom i den 32. episoden av The Gamereactor Show

HQ

Nå som Gamescom er overstått, er spillsommeren i praksis over. Nå retter vi blikket mot høsten og den travle lanseringskalenderen som kommer, men før vi gjør det har vi viet nok en episode av The Gamereactor Show til den tyske messen for å diskutere vår tid på stedet i Köln og dele våre tanker og meninger om årets Opening Night Live show.

Men det er ikke alt! Nå som Star Wars Outlaws er her, diskuterer vi også actioneventyret fra Massive Entertainment og deler vår mening om spillet og kontroversen rundt det, inkludert hvilke deler som er berettiget og hvilke deler som absolutt ikke er det.

Sjekk ut alt dette (og noen tåpelige overganger også) i den 32. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.