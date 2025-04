Vi sier farvel til Baldur's Gate III i dagens GR Live

HQ

Nesten to år etter at det bleble lansert, er Baldur's Gate III endelig ferdig med å gi oss ekstra innhold gratis via sine oppdateringer. Vi har sett en hel epilog lagt til i spillet, nye avslutninger for de onde rutene og 12 nye underklasser gjennom åtte massive oppdateringer, men nå går Larian videre.

For å feire lanseringen av Patch 8, og gi Baldur's Gate III et siste farvel, vil vi sjekke ut spillet igjen på dagens GR Live. Fra og med det vanlige tidspunktet kl. 17 kan du bli med på BG3-avskjedsturen via våre Facebook-, YouTube- og Twitch-sider, samt GR Live-hjemmesiden.

Vi tar for oss en av de nye underklassene som ble introdusert i Patch 8, tar på oss fotograferingshatten med fotomodus og ser hvordan spillet ellers har blitt forbedret med disse nye patchene.

Baldur's Gate III er ute nå for PC, PS5 og Xbox Series X/S.