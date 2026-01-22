Vi sjekker ut 2XKOs fulle utgivelse på dagens GR Live
Spillets fulle lansering er her, og vi skal se hvor mye det har forbedret seg siden Early Access.
2026 får absolutt en god start for tag-team-krigere. 2XKO dvelte ikke lenge i Early Access, og etter å ha gitt spillerne sjansen til å komme inn og begynne å svinge i oktober i fjor, har vi nå den fulle utgivelsen å pore over fra tidligere denne uken.
Spillets første sesong er offisielt her, sammen med introduksjonen av Caitlyn, og vi kommer til å sjekke ut begge deler på dagens GR Live. Som alltid starter strømmen vår klokken 16:00 GMT/17:00 CET, og du kan finne den på GR Live-hjemmesiden eller via Gamereactors YouTube-, Twitch- og Facebook-sider.
2XKO Se noen av dine favoritt League of Legends Champions kjempe i 2v2-kamper. Så langt har rundt et dusin krigere blitt lagt til i spillet, men vi kan forestille oss at mange flere er på vei hvis League's roster er noe å gå etter. Sjekk ut våre tidlige inntrykk her, og hold utkikk etter vår fullstendige anmeldelse som kommer senere denne uken.