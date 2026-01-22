Vi sjekker ut 2XKOs fulle utgivelse på dagens GR Live

HQ

2026 får absolutt en god start for tag-team-krigere. 2XKO dvelte ikke lenge i Early Access, og etter å ha gitt spillerne sjansen til å komme inn og begynne å svinge i oktober i fjor, har vi nå den fulle utgivelsen å pore over fra tidligere denne uken.

Spillets første sesong er offisielt her, sammen med introduksjonen av Caitlyn, og vi kommer til å sjekke ut begge deler på dagens GR Live. Som alltid starter strømmen vår klokken 16:00 GMT/17:00 CET, og du kan finne den på GR Live-hjemmesiden eller via Gamereactors YouTube-, Twitch- og Facebook-sider.

2XKO Se noen av dine favoritt League of Legends Champions kjempe i 2v2-kamper. Så langt har rundt et dusin krigere blitt lagt til i spillet, men vi kan forestille oss at mange flere er på vei hvis League's roster er noe å gå etter. Sjekk ut våre tidlige inntrykk her, og hold utkikk etter vår fullstendige anmeldelse som kommer senere denne uken.