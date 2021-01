Nylig sjokkerte organisasjonen Movistar Riders ved å plutselig gi hele deres Valorant-lag fyken. Dette kommer innen den reelle esportinfrastrukturen for spillet helt har...

Riot Games har knapt kommet i gang med fundamentet for Valorant som verdensomspennende esport før én organisasjon har trukket tilbake laget sitt, og valgt å ikke fokusere...

Team nolpenki oppløses

den 21 desember 2020 klokken 09 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Team nolpenki har annonsert at laget deres skal oppløses - og det er etter at de klarte å spille seg til en kvartfinaleplass ved First Strike European-turneringen. På...