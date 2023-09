Vi sjekker ut Disney Speedstorm i dagens GR Live

HQ

Disney Speedstorm har nå offisielt debutert som en gratis kartracer. Til tross for at det opprinnelig debuterte som et Early Access-prosjekt som krevde at interesserte spillere kjøpte en betalt founder's pack for å komme inn gikk det snart over til å bli en free-to-play-tittel, og med denne lanseringen i tankene vender vi tilbake til kartraceren i dagens GR Live.

Fra og med klokka 16 vil vår egen Rebeca være vert og spille gjennom en time av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk også å lese anmeldelsen vår av Disney Speedstorm her for en mer detaljert analyse av kartraceren.