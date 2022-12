Vi sjekker ut Fortnite Chapter 4 i dagens livestream

HQ

Denne helgen var stor for Fortnite-spillere over hele verden, da Epic Games lukket døren for nok et kapittel og åpnet døren til neste. Nå som vi er i fjerde kapittel av det enormt populære Battle Royale-spillet, tenkte vi å hoppe tilbake for å sjekke ut det nye innholdet det bringer.

Fra kl. 16 som vanlig vil verten vår Rebeca hoppe ut av bussen og stupe ned mot den fornyede øya. Du kan få det hele med deg ved å besøke vår GR Live-side når hun setter i gang, og for å se hva annet det nye kapittelet og sesongen introduserer, kan du lese mer her.