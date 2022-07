Vi sjekker ut Forza Horizon 5: Hot Wheels i dagens GR Live

HQ

Forrige uke var en ganske travel uke for spillindustrien da vi fikk flere utgivelser i løpet av ganske kort tid. As Dusk Falls, Stray, Live A Live og til og med Forza Horizon 5s Hot Wheels-utvidelse ble lansert, og vi har sakte jobbet gjennom hvert av disse spillene på våre daglige GR Live-sendinger.

Med As Dusk Falls og Stray allerede sjekket ut, retter vi oppmerksomheten mot Forza Horizon 5: Hot Wheels i dag, hvor Ben er dagens vert og spiller en time av den nye utvidelsen fra klokken 16. Kom innom vår GR Live-side for å få det med deg.

Sjekk gjerne også ut vår anmeldelse av Hot Wheels-utvidelsen her, og ta en titt på traileren under for å få en idé om hva den har å by på.