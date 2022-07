HQ

Det er vanskelig å påpeke hva som gjør Forza Horizon 5 til et fantastisk bilspill. For noen er det det massive utvalget av biler eller den digre åpne verdenen, noen vil nevne si gameplayet, og noen stirrer kun på den imponerende grafikken. Kort sagt leverer Forza Horizon 5 en komplett pakke, og det har alltid vært seriens største styrke. Suksessformelen kommer dessverre ikke like til syne i seriens utvidelse med de populære lekebilene, Hot Wheels.

Som i hovedspillet foregår Forza Horizon 5: Hot Wheels i Mexico, men på et separat og mye mindre kart. Imponerende nok er både klimaet og landskapet like varierende som før, og det betyr at snøen har knapt tid til å smelte av hjulene før du krysser en smal elv i en dal. Mesteparten av løpene foregår på klassiske orange Hot Wheels-baner som er blåst opp til virkelige proporsjoner som gjør det til en av verdens mest imponerende fornøyelsesparker.

Den grafiske fremstillingen av Hot Wheels er enestående, og i løpet av de første par minuttene er det en sann glede å kjøre gjennom de ikoniske loopene, rampene og andre hindre som utgjør den klassiske lekebanene. Begeistringen synker derimot når du innser at selv om lokasjonen er magisk er det bare mer av det samme.

Noe som alltid har tiltrukket meg til Forza Horizon er den spesielle blandingen av arkaderacing og (til en viss grad) realistiske kontrollene. Selv om du kjører i latterlig høye hastigheter, og utfører triks som er Fast and the Furious-verdig må du allikevel bruke bremsen litt før du svinger. Det er en flott oppskrift, men det funker ikke like godt for Hot Wheels hvor fart er alt og bremser er kun for syns skyld.

Sånn sett gir utvidelsen oss lite nytt. Du kan kjøre på fartssoner som gir en stor boost, men disse dekker hele banen, og tar bort alt av strategi for eksempel. Jeg mener ikke at Forza Horizon 5 skal oppføre seg som Mario Kart 8 eller Hot Wheels Unleashed, men flere power ups eller litt endringer til den faktiske bilfysikken ville gjort mye for å endre følelsen fra hovedspillet.

Det skal sies at Playground Games aldri lovte å endre suksessformelen nevneverdig. På den måten føles det mer som et innholdstilskudd enn en utvidelse, men selv da kunne de gjort mer for å glede fansen. Akkurat som i hovedspillet kan du kjøre gjennom en historiemodus selv om den terminologien sitter løst her. Under de fem første hovedoppdragene kan du utføre spennende oppgaver som å kjøre til én lokasjon hvorpå du kjører til neste før du, tro det eller ei, kjører til enda en lokasjon.

Dette er selvsagt akkurat så kjedelig som det høres ut, og for å gjøre vondt verre er det en karakter som heter Haley som gjentar hele tiden hvor mye hun elsker Hot Wheels ved å gi deg triviell informasjon over radioen som høres ut som det kommer rett fra Wikipedia eller et salgsmateriale. Når jeg tenker meg om kan det hende hun er med i hovedspillet også, men hvem husker vel det? Det virker som Playground Games ikke er i stand til å lage en eneste minneverdig karakter, og dette tyder ikke godt for deres kommende Fable-spill. Dedikerte Hot Wheels-fans kommer ikke til å lære noe nytt eller spennende, og de fleste spillerne inkludert meg selv kommer mest sannsynlig til å sone ut eller dempe TVen.

For å avslutte på en positiv tone får du 10 Hot Wheels-biler i stor størrelse, mange nye løp og utfordringer å fullføre og en ny flott banelayout i denne utvidelsen. Det er faktisk imponerende hvordan Playground Games har klart å lage en komprimert utgave av hovedspillet, og du kan enkelte skvise 10-15 timer ut av denne utvidelsen. Men det er akkurat det som er problemet, Forza Horizon 5: Hot Wheels føles mer som enda mer innhold i et spill som absolutt ikke hadde mangel på det fra før. Løpene føltes i tillegg ubalanserte, og det var tilfeldig om jeg vant løpene med god margin eller om jeg slet med å komme opp i øvre halvdel av feltet.

Om du har fullført alle utfordringer, kjørt på alle veiene og fylt opp herregården din med multietasje bilpark kan det hende at en ny bunke med innhold til Forza Horizon 5 appellerer til deg, men for alle andre er det like greit å holde seg til hovedspillet.