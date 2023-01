Vi sjekker ut Hitmans Freelancer-modus i dagens GR Live

HQ

Sent i forrige uke lanserte den danske utvikleren IO Interactive en stor oppdatering for Hitman-serien. Det brakte alle de tre nyeste Hitman-spillene sammen under ett banner, kjent som Hitman World of Assassination, og så også den påfølgende lanseringen av en ny spillmodus som ba spillerne om å bli enda mer kreative med oppgavene sine. Dette kalles Freelancer-modus.

Ideen med Freelancer er å ta på seg kontrakter og deretter reise rundt i verden for å sikre deg informasjon og informasjon, slik at du kan planlegge og utføre drapene dine på riktig måte, alt med svært begrenset hjelp fra Agent 47s tidligere byrå.

Og for å se hvordan Freelancer utspiller seg i praksis kommer vi til å hoppe inn i spillet i dagens GR Live, hvor vår egen Rebeca vil være vertskap og ønsker å spille en time av den nye modusen, fra klokken 16 på GR Live-hjemmesiden. Sørg for å stikke innom for å se Rebeca få hendene skitne som en leiesmorder.