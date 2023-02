Vi sjekker ut Hogwarts Legacy i dagens GR Live

HQ

Det er ingen overdrivelse å si at Hogwarts Legacy, til tross for at det først ble lansert i februar, er et av årets mest etterlengtede spill. Det Avalanche Software-utviklede spillet gir Wizarding World-fans akkurat det de har lett etter, en spennende simulering av livet på Galtvort, og som du kan se har det virkelig imponert oss ved å gjøre nettopp dette.

Derfor bør det ikke komme som noen overraskelse at nå som spillets Early Access-fase har startet dykker vi ned i Hogwarts Legacy i dagens GR Live, hvor jeg skal være vert og skal spille gjennom åpningstimen til det magiske rollespillet. Moroa starter til vanlig tid klokken 16.

Sørg for å komme og få med deg handlingen, og se også videoanmeldelse vår av Hogwarts Legacy nedenfor.