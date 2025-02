Vi sjekker ut Lost Records: Bloom and Rage i dagens GR Live

HQ

Første halvdel av Lost Records: Bloom and Rage debuterer i dag. Tape One: Bloom kommer på PC og konsoller, og med det debuterer et helt nytt historiefokusert eventyr fra Life is Strange -skaperne Don't Nod, med dette som dreier seg om fire unge jenter som står overfor en uventet sommer de vil huske resten av livet.

Mens du kan se eller lese våre tanker om Tape One: Bloom her eller i videoanmeldelsen nederst, kan du også oppleve den første timen av spillet ved å besøke GR Live-hjemmesiden i ettermiddag fra kl. 17 når jeg vil være vertskap og spille en del av tittelen.

Har du tenkt å sjekke ut Lost Records: Bloom and Rage senere i dag?