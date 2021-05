Vi sjekker ut Mass Effect Legendary Edition i dagens livestream

Du ser på Annonser

Etter at det først ble annonsert for noen måneder siden lanseres Mass Effect Legendary Edition i dag, og i den anledning skal vi sjekke det ut i dagens livestream. Vi tar kommandoen over Normandy og begir oss ut på en reise blant stjernene for å se hvordan denne ikoniske spilltrilogien tar seg ut med nye visuelle- og ytelsesoppgraderinger.

Som vanlig starter vi klokken 16 på vår GR Live-side, hvor vi da skal spille to timer av Mass Effect. I mellomtiden, for å få en idé om hva du kan forvente, sjekk ut sammenlikningstraileren nedenfor, som viser hvor mye penere remasteren er.